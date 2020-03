Consejo de Estado tumbó pensión especial concedida a una excongresista

En fallo de primera instancia se determinó que en efecto la excongresista no debía recibir esta pensión. El Consejo de Estado, fijó que en efecto congresista no gozaba de esa condición al 1º de abril de 1994, no tenía derecho a que se le otorgara el derecho, bajo las condiciones del régimen especial para los parlamentarios.

El fallo señala que si bien la exdirigente política tenía al menos 35 años de edad y por lo menos 15 años de servicio al 1º de abril de 1994, como lo exige este régimen especial, solo obtuvo su condición de congresista el 20 de julio de 1999 y, por lo tanto, no era acreedora a la pensión de congresista.

Lea también: Nuevo positivo en Ciudad del Vaticano obliga a realizar pruebas masivas

Igualmente indicó que en este caso tampoco se podía aplicar el principio de favorabilidad, el cual permite que, ante la vigencia simultánea de dos normas, se aplique aquella que más le favorezca al trabajador.

Esto al considera que obtuvo su derecho a la pensión, el 14 de noviembre de 1999, ya había terminado la vigencia del régimen especial de congresista, que rigió entre el 18 de mayo de 1992 y 1 de abril de 1994.