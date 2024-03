Contraloría cita a Cancillería y Thomas Greg para hablar sobre licitación de pasaportes

El vicecontralor en funciones de contralor general de la República, Carlos Mario Zuluaga, dio a conocer que fue enviada una comunicación a la Cancillería y Thomas Greg para citarlos a una mesa de trabajo el próximo martes 12 de marzo a las dos de la tarde.

“Quiero informarles que hoy hemos enviado comunicaciones tanto a la Cancillería como a Thomas Greg. Queremos hacer una mesa de trabajo el día martes a las dos de la tarde con el único propósito de revisar aquellos asuntos que le preocupan a la Contraloría “, dijo Zuluaga.

Esta reunión tendrá como fin evitar que se presente un detrimento patrimonial por el contrato firmado por la licitación de pasaportes con Thomas Greg por un valor de $600.000 millones. Este contrato fue firmado por el ex secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar.

“Esto se dará en relación a las controversias y al detrimento patrimonial que se pudiera generar en circunstancias relacionadas con el contrato que se pueda o no ejecutar en el caso del tema de los pasaportes”, agregó el Contralor en funciones.

Asimismo, agregó que se buscará llegar a un acuerdo entre las dos partes, con el cual se garantice la expedición de pasaportes en nuestro país, así como evitar un detrimento patrimonial.

Cabe mencionar que la Procuraduría General de la Nación en los últimos días rechazó un recurso que pedía levantar la suspensión provisional al Canciller Álvaro Leyva.

“La conclusión a la que se llega es que no han desaparecido (los hechos) y al no haber desaparecido, pues de suyo es que no se podrá levantar, no se podrá revocar la medida de suspensión provisional y así se dispondrá por parte del delegado ponente como presidente de la sala en relación con la solicitud que se nos ha elevado”, había mencionado el procurador delegado para este caso, Ernesto Espinosa.