Contraloría detectó irregularidades en obras contratadas con agencia de las Fuerzas Militares

La Contraloría General informó que encontró dos presuntos hallazgos fiscales por $41.921 millones tras una auditoria de cumplimiento, por presuntas irregularidades en obras contratadas con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

De acuerdo con la contralora delegada para el sector Defensa y Seguridad, Claudia Patricia Hernández, “el mayor hallazgo encontrado fue por $39.319 millones, producto de ineficientes gestiones contractuales de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, para la construcción del Puerto Fluvial Avanzado de Infantería de Marina N° 31”.

La Contraloría advirtió que esta es una obra que al quedar desfinanciada y sin la posibilidad de obtener recursos para su terminación, no va a prestar ningún beneficio ya que no podrá ser utilizada.

“Las nuevas instalaciones no solamente presentan problemas en la fase de planeación, sino también en la ejecución de las obras, donde según lo manifestado en los estudios de Ecopetrol, se presentaron malos procesos constructivos, incumplimiento de normas técnicas, desviación de la ingeniería de detalle, falta de funcionabilidad de las redes, etc, que coinciden con los estudios de sismo resistencia contratados por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares...”, señala uno de los apartes del documento de la Contraloría.

Otro hallazgo se deriva de pagos injustificados por $2.601 millones, en la construcción del Batallón Especial, Energético y Vial (BAEEV), ubicado en Puerto de Jordán (Arauca).

La Contraloría concluyó que la Agencia Logística de las FF.MM. no cuenta con los recursos para garantizar la continuidad y terminación del proyecto, “ni tampoco se observa diligencia que permita la conclusión de la obra, con el agravante que Ecopetrol no tiene la disposición de trasferir recursos adicionales para dejar en óptimas condiciones de habitabilidad y operatividad el Puesto Fluvial. De este modo, la obra al quedar desfinanciada no podrá terminarse, quedando condenada a su abandono”.