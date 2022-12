Convertir policías detenidos en voceros de paz: MinDefensa busca alternativas para lograrlo

Tras nombrar a los primeros siete jóvenes que participaron en las protestas sociales, como voceros de paz, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró que no se descarta la posibilidad de buscar una herramienta jurídica que permita que integrantes de la Policía puedan acogerse a esta medida.

Frente a ello, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, explicó que en esta primera selección no se contemplaron miembros de la Policía porque la actual ley de ‘paz total’ establece que esta figura de vocero de paz sólo aplica para miembros de organizaciones sociales.

“Esta no es una característica que cumplan miembros de la Policía, esa es la única razón por la que no se consideraron en esta primera selección. Lo que convenimos entonces en la comisión fue discutir sobre posibilidades jurídicas, qué instrumentos podrían aplicarse, pero entendemos que por la Ley 2272 no es posible”, afirmó el ministro.

Así mismo, el ministro Velásquez aclaró que “los voceros de paz no son personas seleccionadas para diálogos de paz con grupos armados ilegales, sino para adelantar actividades que disminuyan la conflictividad y para generar espacios de convivencia en sus comunidades”.

“Estos jóvenes asumen unos compromisos, primero deben firmar un acta en la que se comprometen a no cometer ningún hecho ilícito, a estudiar temas de negociación, diálogos en convivencia y deberán hacer una presentación mensual de las actividades desarrolladas”, afirmó Velásquez.

Además, el jefe de la cartera manifestó que, "pertenecer o no a una organización determinada no fue un elemento de valoración para seleccionar a estos voceros de paz. Se buscaron a las personas que tuvieran características personales de liderazgo con capacidades para generar convivencia y así reconstruir el tejido social".