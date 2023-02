Coronel (r) Benjamín Núñez pidió perdón a familias de víctimas de masacre de Chochó

Ante una juez de Sincelejo confesó su responsabilidad el exjefe de operaciones de la Policía en Sucre, coronel retirado Benjamín Núñez, y pidió perdón a las familias de los tres jóvenes víctimas de la masacre del municipio de Chochó (Sucre), ocurrida el 25 de julio del año pasado.

Según las investigaciones las víctimas fueron señaladas falsamente de asesinar ese mismo día a un patrullero de la Policía en el marco del plan pistola ejecutado por el Clan del Golfo.

Al ser interrogado por la juez a cargo del proceso el Coronel retirado aceptó su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado; privación ilegal de la libertad; ocultamiento, alteración o destrucción elemento probatorio y falsedad ideológica en documento público.

“Es importante este espacio, porque realmente uno se siente angustiado por todo lo sucedido, el hecho de haber cometido este hecho en contra de estos tres jóvenes Carlos Alberto Ibáñez, José Carlos Arévalo y de Jesús David, por el contexto de lo que estábamos viviendo nos llevó a tomar unas malas decisiones”, dijo el oficial retirado.

Así mismo, sostuvo que “no sólo sentimos yo y se que mis compañeros también, la muerte de estos muchachos, sino que empieza una tragedia con esta familia, un dolor que desafortunadamente, nosotros no podemos curar, nosotros no podemos resarcir, así sea con prisión, con dinero, porque es un ser querido”.

De igual forma, el oficial retirado se comprometió a servir de testigo de la Fiscalía en este proceso contra los otros policías que aparecen implicados con los homicidios de estos tres jóvenes.

Esta manifestación la realizó el oficial retirado en desarrollo de la audiencia en la que la Fiscalía pidió avalar el preacuerdo suscrito con el Coronel que contempla una eventual condena de 29 años de cárcel, una multa económica superior a los cien millones de pesos, y una inhabilidad para ocupar cargos públicos por el mismo tiempo de la sentencia.

Sin embargo, la Procuradora delegada para este caso no apoyó la petición de la Fiscalía y solicitó no aprobar esta negociación al considerar que la condena acordada no es justa con el grave daño y el dolor causado a las familias de las victimas con el atroz crimen de los tres jóvenes.

Así mismo, la delegada del Ministerio Público aseguró que la sentencia pactada entre la Fiscalía y el Coronel retirado tampoco se compadece con la afectación que sufrió el buen nombre de la Policía Nacional con la actuación del oficial en retiro.