Corte Constitucional admitió demanda contra la reforma tributaria

Sectores de oposición habían presentado una demanda ante la Corte Constitucional para tumbar la reforma tributaria impulsada en el Congreso por el Gobierno de Gustavo Petro y la acción judicial fue admitida por el alto tribunal.

El senador Miguel Uribe Turbay aseguró que esta norma está afectando la economía colombiana y el bolsillo de los ciudadanos, por lo cual la misma debería caerse.

Adicionalmente, Uribe señaló que durante el debate de la reforma en el Congreso no se respetaron los derechos de la oposición y se presentaron algunas irregularidades que viciaron el trámite de la iniciativa.

“Celebro que la Corte Constitucional admitió nuestra demanda en contra de la reforma tributaria del Gobierno Petro. Esta demanda está sustentada en tres cargos, primero, no se contó con las garantías suficientes y mucho menos idóneas que permitieran un debate a la altura de la complejidad que este tema merece”, sostuvo.

Dijo, además, que “en el trámite del proyecto de la reforma tributaria no se permitió la discusión a profundidad de la ponencia y de las proposiciones, no hubo discusión y, finalmente, no se tuvo en cuenta la oposición para la conformación de la comisión de conciliación, pese a que así cuando lo solicitamos”.

Miguel Uribe insistió que “esta reforma tributaria aumentará la pobreza, la inflación y el desempleo, es por eso que hoy más que nunca confío en el estado social de derecho”.

El Gobierno Nacional ha dicho que con la reforma tributaria se busca recaudar alrededores de 20 billones de pesos que servirán para financiar los programas sociales que se están impulsando. De hecho, en el Congreso ya se está tramitando una ley para adicionar estos recursos a la actual vigencia fiscal.

La oposición confía en que la Corte Constitucional falle en derecho y tumbe la ley. Sin embargo, el ministro de Hacienda ha señalado que se necesitaría una nueva tributaria regional.