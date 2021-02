Corte Constitucional dio luz verde a ‘datacredito’ para deudores de cuotas de alimentos

La Corte Constitucional dio vía libre a la creación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) o el denominado ‘datacredito’ de los deudores de cuotas de alimentos.

Se trata de una lista donde serán reportados los padres o madres que le incumplan a sus hijos con más de tres cuotas alimentarias, no necesariamente consecutivas.

La congresista Maritza Martínez, creadora del proyecto de ley aprobado en el Congreso de la República, explicó las consecuencias que traerá el incumplimiento de la norma.

“Inhabilidad para contratar con el Estado, no serán beneficiarios de subsidios, no podrán tomar posesión de cargos públicos o de elección popular, no podrán salir del país, les será imposible comprar o vender bienes sujetos a registro”, dijo la senadora a través de un comunicado.

La congresista dijo que la norma también permite que “si la persona reportada saca algún crédito en una entidad financiera, se le descontarán al instante las cuotas alimentarias que deba sin importar que el beneficiario cumpla la mayoría de edad, ya que se podrá solicitar retroactivamente el reconocimiento y cumplimiento de todas las cuotas alimentarias adeudadas”.

La ponencia del proceso se encontraba en el despacho de la magistrada Gloria Ortiz, quien recibió varios conceptos en el marco del estudio constitucional de la norma, entre ellos el de la Superintendencia Financiera de Colombia que advirtió “inconvenientes técnicos y prácticos que pueden afectar al sistema financiero en materia de otorgamiento y administración del riesgo de crédito”.

Esa advertencia se lanzó sobre el punto de la norma que obliga al deudor alimentario a entregar el “certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos y en caso de ser aprobado, será obligación de la entidad otorgante depositar lo adeudado a la orden de la autoridad que ordenó la inscripción en el Registro para que solvente la deuda alimentaria originaria”.