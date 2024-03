Corte Constitucional es prudente ante propuesta de Petro de convocar una Constituyente

El presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, se abstuvo de referirse al pronunciamiento del presidente de la República Gustavo Petro de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, según el jefe de Estado, porque unos sectores no respetan la determinación de los colombianos en las urnas.

El magistrado Reyes Cuartas, explicó que no opina sobre el particular, porque es posible que ante una eventual aprobación de una de las reformas, sean demandadas y ellos, como Corte Constitucional, tendrán que pronunciarse, por lo que no es prudente responder a esas propuestas presidenciales.

“De esas cosas en específico, yo no hablo; creo que vendrán los momentos oportunos en los que la Corte tendrá que hablar. Si hay una reforma a la salud, la Corte tendrá que decir si esa reforma consulta, si está acorde con la Constitución o no, en qué medida podría estarlo, si hubiera que dar alguna sentencia que modulará el sentido de la ley”, Indicó.

El presidente de la Corte pidió que le permitiéran ahorrarse un poco las palabras, porque estos son los debates que están en la agenda y que a la Corte le tocará seguramente asumir muy pronto, agregó.

Y es que el presidente Gustavo Petro abrió la puerta a una clara Asamblea Nacional Constituyente si, según él, el legislativo no respeta la determinación de los colombianos en las urnas de 2022.

“Por tanto, si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una asamblea nacional constituyente”, dijo el presidente Gustavo Petro.

El mandatario, desde Puerto Resistencia, añadió que “diálogo sí, concertación sí, pero con el pueblo en las calles”.

El magistrado Reyes Cuartas oriundo de la capital de Caldas, fue condecorado este fin de semana con el "Escudo de Manizales", por dejar en alto el nombre de su ciudad con el cargo que hoy ostenta, de velar por la integridad y la democracia de la Constitución.