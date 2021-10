Corte Constitucional le mete el acelerador a la reforma al Código Electoral

El magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Ibáñez, decidió trasladarse a su finca para trabajar de lleno en la ponencia sobre la viabilidad de la reforma al nuevo Código Electoral.

La presentación de ese documento iría de la mano con una petición de carácter de urgencia a la Sala Plena para que se inicien lo más pronto posible las discusiones sobre el tema.

Lo que se tiene claro es que, según las cuentas, la Corte tendría plazo para tomar decisión hasta febrero de 2022 y lo que se necesitaría es que el fallo se conozca mucho antes de las próximas elecciones legislativas y presidenciales del próximo año.

Lo que ha trascendido es que la ponencia de Ibáñez iría aprobando esas sesiones, porque en la Constitución no establece ninguna restricción para ello; sin embargo, se prevén fuertes discusiones, pues para algunos magistrados no sería constitucional que una ley estatutaria se aprobara de esa forma y no en sesiones ordinarias.

Si la Corte tumba ese punto, los nueve magistrados no tendrían que entrar a debatir los 276 artículos de la reforma al Código Electoral.

El debate será largo, pero el magistrado Ibáñez espera que la Sala Plena acoja su petición de urgencia y tomen una decisión antes de finalizar este año, como sucedió con la decisión de extenderle la vida a la Comisión de la Verdad, que también fue presentado con carácter de urgencia.

En ese mismo sentido, la procuradora Margarita Cabello Blanco presentó un concepto dándole vía libre a la normativa y pidiendo el trámite con carácter de urgencia teniendo en cuenta la proximidad de las próximas elecciones al Congreso de la Republica y presidenciales del 2022, en las que se tiene prevista la aplicación del nuevo Código Electoral.