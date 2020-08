Corte Constitucional ordena proteger el acceso a la salud de las personas trans

La Entidades Prestadoras de Salud (EPS) deben evitar las barreras administrativas y de salud a personas trans (transexuales, transgénero, travestis, transformistas). Así lo señaló la Corte Constitucional, al revisar el caso de un hombre a quien le negaron un procedimiento para verse como se siente, a pesar de que cumplía los requisitos para hacerlo.

Esta persona nació con órganos reproductivos de mujer pero siempre se identificó con el género masculino, por lo que inició en el año 2012 un proceso de reafirmación de identidad que incluía una mamoplastia de reducción.

La historia dice que, aunque tenía el examen psiquiátrico de distrofia de género exigido dentro del proceso de transformación corporal, su EPS Compensar le exigió cuatro exámenes iguales que daban el mismo resultado; es decir, la reafirmación de que es hombre y no mujer.

A pesar de contar con esos resultados psiquiátricos, su EPS le negó la cirugía por considerar que era un trámite estético. Esta persona tuvo que acudir a un médico particular para someterse a la cirugía y continuar con su tratamiento para verse como se siente y reconstruir su identidad de género.

La Corte sostuvo que la EPS vulneró los derechos fundamentales de esa persona a la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad, además le impuso varios obstáculos para acceder a los servicios de salud.

“A pesar de contar con los dictámenes psiquiátricos requeridos, Compensar E.P.S. no procedió a autorizar la cirugía de mamoplastia reductora por no reputarla funcional, lo que en este caso derivó en la circunstancia de que el demandante decidiera asumir de manera particular su realización para efectos de avanzar en su proyecto personal de reafirmación sexual”, señaló la Corte.

Aunque esta persona ya se hizo la cirugía, la Corte ordenó a la EPS Compensar evitar nuevos obstáculos en el futuro, pues al parecer este hombre también requiere otras cirugías para reafirmar su identidad de género.