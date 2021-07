La Corte Constitucional rechazó la recusación contra la procuradora Margarita Cabello Blanco que pedía impedir su pronunciamiento en el estudio constitucional del nuevo Código Electoral.

Así las cosas, Cabello deberá enviar a la Corte un pronunciamiento dando su concepto respecto a la aprobación del nuevo código que, entre otras cosas, modifica el sistema político colombiano incluyendo la paridad de género como uno de los pilares fundamentales.

La recusación en su contra decía que ella había presentado interés a favor de la normativa mucho antes de que fuera aprobada.

El ciudadano que recusó presentó un video que fue publicado en las redes sociales de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el que se ve a Cabello con el registrador Nacional, Alexander Vega.

Según la recusación, en ese video Cabello “manifestó su apoyo al Código Electoral luego de que el primero (Vega) le explicara sus “bondades” (…) consta el beneplácito de la Procuradora”

#Atención | El Registrador Nacional, Alexander Vega Rocha, anuncia el registro civil de nacimiento virtual, en una reunión con la Procuradora, Margarita Cabello.



Tramitar este documento será más fácil, al alcance de un clic. pic.twitter.com/ZStrMVxPVu — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) March 18, 2021

Sin embargo, esa recusación no pasó su estudio en la Corte. El alto tribunal advirtió que la recusación contra Cabello no cumplía las condiciones mínimas de ley, una de ellas fue que el ciudadano que recusó a la procuradora no se identificó ante el alto tribunal.

“El ciudadano Nicolás Camilo Avendaño Rozo no acreditó, ni siquiera sumariamente, que ostenta la calidad de ciudadano. Esto pudo haberse hecho “mediante la exhibición de la cédula de ciudadanía (…) el referido ciudadano no intervino en el término de fijación en lista del proceso y, por tanto, no impugnó o defendió la constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria”, dijo la Corte en el auto de decisión.

En enero, la Corte recibió el proyecto de ley para estudiarlo de fondo, con el fin de conocer, entre otras cosas, el trámite legislativo que se llevó a cabo en la Plenaria de la Cámara de Representantes.

En ese sentido, el despacho del magistrado Jorge Enrique Ibáñez solicitó al secretario de esa corporación que “remitiera las actas y gacetas donde se publicó, discutió y aprobó el contenido del proyecto de ley de la referencia”.

Después de que la Corte revise el tema y le dé visto bueno al articulado, éste pasara a sanción presidencial.