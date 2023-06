Corte Suprema absuelve a congresista Wilmer Carrillo por delitos de corrupción

RCN Radio conoció en primicia que la Corte Suprema de Justicia absolvió al representante a la Cámara Wilmer Carrillo, quien era investigado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.

El proceso inició en 2010, luego de que la Fiscalía abriera investigación contra Carrillo, pues mientras fue secretario de Infraestructura de Norte de Santander (2007), habría liquidado un contrato de mejoramiento de una vía departamental que, al parecer, no fue completado por el contratista, pero el proceso en 2014 pasó a la Corte Suprema cuando el investigado fue elegido como congresista.

Según el documento, el contrato cuestionado fue firmado sin tener en cuenta el levantamiento del plano topográfico y otros aspectos técnicos que debían ser contemplados por la administración territorial para suscribir el acuerdo, pero la licitación siguió su proceso y ejecución.

Al finalizar las obras, se reportaron fallas relacionadas con agrietamientos, hundimientos y deterioro del pavimento utilizado en la vía; sin embargo, Wilmer Carrillo firmó la liquidación del contrato sin reportar ninguna observación en el documento.

Para los investigadores, estas situaciones debían ser corregidas por el contratista, pero el argumento de la defensa se basaba en resaltar que esas obras corresponderían a estabilización de la vía que no sería el objetivo del contrato.

"Porque las fallas obedecían a la inestabilidad de la vía, además, las obras recomendadas en dicho informe no eran de mejoramiento vial, sino de estabilización, las cuales no tenían que ver con el objeto del contrato, ni se podían atribuir al contratista", menciona el documento conocido por RCN Radio.

Además, la Sala Especial de Primera Instancia resaltó que el acuerdo explicaba que el pago de esta concesión se realizaría de acuerdo al porcentaje de la obra que fuera ejecutándose, por lo que afirmaron que el objetivo del contrato firmado inicialmente.

"Teniendo en cuenta que los pagos se realizaron por precio unitario según la cantidad de obra ejecutada, y que no hubo algún reparo en cuanto a la calidad de los materiales y cantidades desarrolladas, el aforado al constatar que la constructora cumplió el objeto contractual suscribió el acta de liquidación bilateral, sin que fuera menester que incluyera alguna observación", concluye la Corte.

Para los magistrados, el congresista no incurrió en ninguna conducta atípica a sus funciones como secretario de infraestructura, por lo que absolvieron a Wilmer Carrillo.