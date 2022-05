Corte Suprema archiva investigación a Armando Benedetti por caso Odebrecht

Senador Armando Benedetti celebró la decisión

Tras conocer la decisión del alto tribunal, el congresista Armando Benedetti aseguró que es un tema sentimental para él, porque la Corte Suprema de Justicia reivindica su buen nombre.

“En este caso se inició una investigación a mi patrimonio y no hay ningún incremento patrimonial y agradecer a la corte que en este caso este magistrado es verdad que está dando garantías (...) Queda clarísimo que yo no tuve nada que ver.

Asimismo, el senador indicó que su caso fue un entramado del entonces fiscal general Néstor Humberto cuando se adelantaban las investigaciones del caso", dijo.



“Néstor Humberto Martínez lo que hace es dar una compulsa de copias y hace que Federico Gaviria vaya y me inmiscuya con este tipo para que él se pueda ir a la casa y me arma un show", dijo.

Amenazas contra Petro

En diálogo con RCN Mundo, el senador Armando Benedetti rechazó los comentarios en los que se asegura que las amenazas contra el candidato Gustavo Petro, podrían ser inventadas.

“No creo que nadie vaya a decir que está amenazado y se vaya a martirizar, intranquilizar su propia a familia. Aquí han matado a cuatro candidatos a la Presidencia", señaló.



Benedetti agregó que la información que recibe la campaña sobre la seguridad del candidato es “por órganos de inteligencia de la Policía, no es una cosa propia, no es un informe casero. No hay ni una sola tarima en la que yo me haya subido con Petro en la cual todo el mundo esté diciendo que nos van a disparar".

El congresista manifestó que "lo que pasa es que está vez fueron más lejos porque nos dijeron los nombres propios, pero si la campaña determina que eso es real, pues yo le creo a la campaña" dijo.

Finalmente, dijo que tras la suspensión de las actividades en el Eje Cafetero por razones de seguridad, se está evaluando si el candidato presidencial Gustavo Petro retoma su agenda en otras ciudades. "Conociendo como es Petro, muy seguramente va a querer seguir yendo a la plaza”, puntualizó.