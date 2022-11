Corte Suprema de Justicia no investigará al expresidente Uribe por delitos electorales

Este jueves 10 de noviembre la Corte Suprema de Justicia se pronunció ante la denuncia interpuesta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien fue acusado de delitos electorales por su presunta intervención en compra de votos en la campaña electoral de Iván Duque.

De acuerdo con la misiva publicada a través de la cuenta de Twitter, la Sala Especial de Instrucción se abstuvo de abrir una investigación penal con el exsenado del Centro Democrático.

“Luego de adelantar la indagación preliminar sobre la tesis y contenido de la denuncia, la Sala concluyó que las pruebas recaudadas no revelan una operación de compra de votos ordenada por el excongresista Uribe Vélez a favor del expresidente Iván Duque Márquez”, menciona el documento.

También consideró que las pruebas que soportan la denuncia “no supera el umbral de la duda razonable”, lo que indica que no hay medios probatorios que la sustenten.

De acuerdo a los denunciantes el exsenador Uribe habría ordenado una compra de votos para favorecer al candidato Duque, esto en la región de la Costa Atlántica para las elecciones presidenciales del 2018.

“Se habrían canalizado a través de la señora María Claudia Daza, integrante de su unidad de trabajo legislativo (UTL)”, continúa el documento.

Asimismo, se dio cuenta de unas interceptaciones telefónicas entre entre María Claudia Daza y José Guillermo ‘Ñeñe ’Hernández Aponte, quien fue asesinado en el 2019.

“La conducta atribuida al exsenador Uribe Vélez probablemente no existió, pues no se encontró evidencia de que José Guillermo Hernández hubiera realizado una operación de compra de votos y las conversaciones telefónicas en las que se basó la denuncia no indican que esto haya ocurrido”, puntualizó la misiva.

