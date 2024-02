Corte Suprema deja en libertad a Eduardo Pulgar por buena conducta

La Corte Suprema de Justicia otorgó el beneficio de libertad condicional al exsenador condenado por corrupción Eduardo Pulgar, tras concluir que el comportamiento del excongresista fue ejemplar mientras cumplía con la sentencia.

La corte estudió los argumentos de la defensa que alegaba que la solicitud de libertad debía prosperar, ya que se cumplían los requisitos para permitir que Pulgar no tuviera que cumplir la pena en prisión domiciliaria.

La apelación fue realizada luego de que un juez de ejecución de penas rechazara la petición, pues reconocía el comportamiento del condenado pero consideraba que la conducta por la que fue sentenciado no daba cabida a otorgar este beneficio.

“No obstante la buena conducta del condenado en el establecimiento penitenciario y en su domicilio, estimó imperativo no acceder a su solicitud de libertad condicional. Concluyó que la valoración de las conductas punibles por las cuales fue condenado Pulgar Daza impide la concesión del subrogado deprecado”, resalta el auto de la corte.

La Sala de Primera Instancia analizó reportes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, en los que se da cuenta de las actividades de resocialización que habrían sido uno de los argumentos para pedir la libertad.

Frente a los informes, la corte consideró que era evidente el buen compromiso con el que cumplió Pulgar de asumir la responsabilidad de los hechos por los que fue condenado si no también las consecuencias que debía pagar al hacer sido declarado culpable de los delitos de tráfico de influencias y cohecho por ofrecer.

“Ha honrado su compromiso de asumir no solo su responsabilidad por los hechos de la sentencia, sino las consecuencias que derivaron de su aceptación de cargos, manteniendo en el lugar de reclusión y durante todo el tiempo de ésta una conducta en la mayoría de los casos ejemplar”, afirma la decisión del tribunal.

La sala concluyó que el comportamiento es un buen pronóstico para que tras el cumplimiento de una buena parte de la pena total y realizar labores para la resocialización, los magistrados puedan considerar que Pulgar no volverá a delinquir.

“El comportamiento del reo durante su reclusión permite predicar razonablemente que el cumplimiento total de la condena en confinamiento no resulta necesario, pues todo lo analizado indica que su liberación no representa un peligro para la comunidad y que existen razones suficientes para augurar que Pulgar Daza no volverá a delinquir”, finaliza el auto.

El excongresista era investigado por intentar sobornar a un juez de la república con $200 millones para favorecer al excónsul honorario de Polonia en Colombia, Luis Fernando Acosta, en el marco de una disputa familiar por el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla.