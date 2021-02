Corte Suprema mantiene competencia para investigar a exsenador Pulgar por soborno

La Corte Suprema de Justicia determinó que mantiene la competencia para investigar al excongresista Eduardo Pulgar por presuntos soborno a un juez de la República.

El alto tribunal consideró que los hechos investigados están relacionados con su actividad como congresista, es decir, la conducta sucedió cuando él mantenía el fuero constitucional.

Hace unos días, la Procuraduría también mantuvo la competencia disciplinaria para investigar a Pulgar por esos hechos.

Pulgar decidió renunciar a su curul por el partido de la U y el Congreso le aceptó la renuncia.

"Me dirijo a usted para presentarle renuncia al Senado de la República, a partir de la fecha, pues desde que se me impuso medida de aseguramiento por parte de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, la cual reciamente quedó en firme, me es imposible continuar ejerciendo mi cargo como senador”, se indica en la carta que Pulgar le envió al presidente del legislativo, Arturo Char.

Precisamente, fuentes de la Corte explicaron que en medio de esa investigación por supuesto soborno, se han desprendido otros hechos que se mantienen bajo reserva y por los cuales el congresista tendría que responder por los delitos de tráfico de influencias, cohecho y violación de topes electorales.

En medio de la investigación penal, la Corte ha recogido varias pruebas entre declaraciones y grabaciones de audio y video

El proceso inició luego de que el columnista Daniel Coronell revelara en una de sus columnas unos audios que comprometerían a Pulgar con el supuesto ofrecimiento de dinero a un juez de Barranquilla para que tomara una decisión a favor de Luis Fernando Acosta Osío, miembro del Consejo Directivo de la Universidad Metropolitana en un proceso penal.

Actualmente, Pulgar se encuentra recluido en el pabellón de funcionarios públicos de la cárcel Picota en Bogotá.