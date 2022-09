Corte Suprema mantiene condena contra Bernardo Hoyos por corrupción en contratos

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 7 años de prisión contra el exalcalde de Barranquilla, Bernardo Hoyos, por irregularidades en la suscripción de un contrato para remodelar las instalaciones del Banco de la República.

El contrato se suscribió por más de 1.490 millones de pesos con Fernando Jorge Thorne Brown, también condenado por esos hechos y terminó costando 4.966 millones.

La Corte Suprema de Justicia comprobó que el proceso de selección para la ejecución del contrato estuvo “amañado, carente de los adecuados y necesarios estudios de factibilidad”, pero aun así se entregó un anticipo en 1994 por $1.401 millones.

De esa manera, Brown se benefició de los intereses del contrato por cerca de 105 mil millones, sumado a que en agosto de ese mismo año se firmó un “contrato accesorio” para la misma obra por $1.495 millones adicionales.

El exalcalde Hoyos fue condenado en primera y segunda instancia y su caso llegó a la Corte Suprema, tras solicitar una revisión de la condena.

Sin embargo, ese tribunal negó las peticiones. “La Sala no accede a la nulidad reclamada, por la manifiesta carencia de fundamento. Para terminar, solo resta señalar que esta providencia causa ejecutoria con su suscripción y contra ella no procede recurso alguno, toda vez que no sustituye ni reemplaza el fallo de segunda instancia, en cuanto a que la decisión de condena se mantiene".

La decisión queda en firme contra el entonces contratista Fernando Jorge Thorne Brow, al igual que contra Guillermo Hoenigsberg quien fue jefe de la Oficina de Presupuesto y Alcibiades de Asís Bustillo, quien tuvo el cargo de evaluador e interventor.