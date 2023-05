Corte Suprema no investigará a Miguel Polo Polo por denuncia de Roy Barreras

La Corte Suprema de Justicia se inhibió de abrir investigación contra el representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, quien fue denunciado por el saliente presidente del Congreso, Roy Barreras.

El caso fue abierto luego de que Polo Polo asegurara en Twitter que el presidente Gustavo Petro es un "guerrillero", por lo que el recién destituido senador Barreras lo denunció penalmente para que investigara al representante.

Leer también: Roy Barreras denunció penalmente a Miguel Polo Polo por “hostigar” al presidente Petro

"Atención, esta es la cuanta visita que el guerrillero le hace al dictador Maduro, Venezuela atraviesa un desfalco de $3.000 millones en corrupción. ¿Colombia le dará un respiro a la narco dictadura con “negocios” innecesarios comprando gas malo? Entre maleantes se entienden", citaba la demanda.

Pese a las pretensiones manifestadas por Barreras, la Corte Suprema no encontró mérito suficiente para abrir investigación penal contra Miguel Polo Polo, por lo que los magistrados de la Sala Especial de Instrucción se inhibieron de iniciar este proceso.

Según la denuncia presentada inicialmente, el objetivo era salvaguardar los derechos fundamentales a la honra y el buen nombre del presidente de la República Gustavo Petro.

Además, Roy Barreras alegaba que esas declaraciones traspasaban el límite de la libertad de la expresión que a la que tienen derecho a ejercer los miembros de los partidos de oposición, pero recalcó que incluso, por su calidad de servidor público, con los señalamientos vulneró la Constitución y la ley.

Aunque la demanda fue presentada por el excongresista, la Corte consideró que no debía abrir este proceso, porque se trataba de una por presunta injuria y calumnia al presidente Petro, el entonces senador Roy Barreras no estaba legitimado para interponer esa acción, pues no era el supuesto afectado.

También le puede interesar: Radican denuncia en el Congreso contra Miguel Polo Polo por sus trinos “ofensivos" contra mujeres

Cabe resaltar que, durante el proceso, tampoco encontró que se trata de la comisión de un delito, sino de una expresión pública escrita en la cuenta de Twitter del congresista.