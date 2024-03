Corte Suprema rechazó tutela de Óscar Iván Zuluaga que tenía frenada la acusación por caso Odebrecht

La Corte Suprema de Justicia rechazó una tutela de la defensa de Óscar Iván Zuluaga que pedía nulidad procesal del caso que avanza contra el excandidato presidencial, por su presunta relación en el caso Odebrecht.

Zuluaga alegaba violación al debido proceso por supuestos errores de la Fiscalía en el reconteo de los hechos jurídicamente relevantes, pero para los magistrados, esa afirmación no era correcta.

"No existe vulneración el debido proceso, pues en la acusación no se puede desvirtuar la afirmación de la fiscalía sobre el origen de los recursos y no se desconoció el núcleo de los hechos jurídicamente relevantes frente al enriquecimiento ilícito de particulares", asegura el documento.

Los magistrados resaltan que esta tutela fue resuelta en instancia previa en el Tribunal Superior de Bogotá por supuesta falta de competencia del juez que avanza en el caso y, para la corte, la decisión de ese tribunal, goza de presunción de legalidad.

"Esa providencia judicial goza de presunción de legalidad y acierto, en tanto la autoridad judicial competente compartió su criterio jurídico en cuanto a que la competencia del juzgamiento seguido contra ZULUAGA ESCOBAR y ZULUAGA MÁRTINEZ radica en el Juzgado 2º Penal del Circuito Especializado de Bogotá", añade la providencia.

La corte finalmente afirmó que no es viable mencionar que el tribunal afectó las garantías fundamentales del investigado por mantener la competencia de juzgamiento en el juzgado especializado.

"Luego no es viable sostener que, con su proferimiento, se afectó las garantías fundamentales de ÓSCAR IVAN ZULUAGA ESCOBAR y DAVID ZULUAGA MARTÍNEZ; cuestión diversa es que la defensa no se encuentre conforme con el proveído y por eso haya acudido a este mecanismo constitucional", concluyó la decisión.

Con esta decisión, el juez que conoce el caso, podrá avanzar con la audiencia de acusación por la presunta responsabilidad de Óscar Iván Zuluaga en el escándalo de la multinacional Odebrecht.