Corte Suprema rechazó tutela que pedía absolver a ‘Epa Colombia’

“En este caso, Daneidy Barrera Rojas, quien es la directamente interesada, no ha acudido a la tutela”, resalta el fallo. En el caso en cuestión se considera que tampoco se acreditó que la condenada fuera sujeto de especial protección, que esté en estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad o incapacidad física.

El magistrado ponente rechazó la argumentación frente a la falta de conocimiento jurídico, experticia o capacitación de ‘Epa Colombia’ para presentar acciones judiciales ante los diferentes organismos. En este sentido se señaló que la ‘influencer’ “no se encuentra en un estado que le imposibilite acudir a los jueces constitucionales de manera directa en caso de considerar que se han vulnerado sus derechos fundamentales”.

El pasado 5 de agosto, tras conocer el fallo de segunda instancia que aumentó su condena y ordenó el pago de la sentencia en un centro carcelario la defensa de ‘Epa Colombia’ anunció que presentaría recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia.

Hasta que el alto tribunal no defina si acepta o no este recurso no quedará en firme la condena que determinó que la empresaria sí incurrió en el delito de instigación a delinquir con fines terroristas a motivar a sus millones de seguidores en las redes sociales a adelantar actividades contra la infraestructura pública en medio de las manifestaciones.