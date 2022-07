Corte Suprema se mete en ‘pelea’ por el aborto entre Natalia Bernal y la C. Constitucional

La Corte Suprema de Justicia empezó a estudiar una tutela que presentó la abogada Natalia Bernal contra la Corte Constitucional y su decisión de despenalizar totalmente el aborto hasta la semana 24 de gestación.

La abogada ha sostenido una ‘pelea’ contra los magistrados de la Corte Constitucional al afirmar que la injuriaron y afectaron su buen nombre, al emitir una serie decisiones y peticiones de investigación disciplinaria en su contra en ese proceso. La abogada incluso los denunció ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara.

“Dicha institución en el mismo proceso profirió varios autos en mi perjuicio, los cuales violaron de manera evidente y manifiesta mi derecho fundamental a la honra, mi derecho fundamental de acceso a la justicia, mi derecho fundamental a la dignidad humana, mi derecho fundamental al debido proceso, mi derecho fundamental a la igualdad ante la ley mi derecho al ejercicio libre de mi profesión (…) Por haber pedido diversas recusaciones con ocasión del encubrimiento y falsificación ideológica de mis documentos originales radicados en la Corte Constitucional”, se lee en uno de los apartes de la tutela.

Lea también: Crímenes contra la Fuerza Pública: 33 policías han sido asesinados en 2022

El estudio de esa acción judicial le correspondió a la magistrada Myriam Ávila, quien ya ordenó la práctica de pruebas. En ese sentido, la magistrada vinculó a la Comisión de Investigación y pidió un informe sobre el estado actual del proceso contra los magistrados, al igual que una copia de los tramites y las decisiones recientes.

Asimismo, la Corte Suprema de Justicia vinculó a la Corte Constitucional y le pidió a ese tribunal un informe en el que explique el tramite del proceso para tomar la decisión que despenalizó el aborto.

La abogada Natalia Bernal ha dicho que supuestamente tergiversaron sus pruebas en contra del aborto. “Para evitar perjuicios irremediables, la ineficacia y la nulidad no solo de la sentencia mencionada sino de los autos (…) este magistrado adulteró toda mi documentación aportada por mí misma a la Corte Constitucional", señala otro de los apartes de la tutela de la jurista al referirse al magistrado Antonio José Lizarazo, uno de los ponentes del aborto.

Lea también: SuperIndustria impone millonaria multa a DIRECTV por incumplir decisiones en favor de los usuarios

Esa acción judicial también destacó que "(…) El magistrado posee las investigaciones médicas originales y las está encubriendo al igual que sus referencias bibliográficas”.

Bernal señaló que la Corte Constitucional la ha humillado públicamente, "me han desprestigiado, me han injuriado, me han calumniado, han cambiado el contenido original de mis manuscritos para no pronunciarse de fondo sobre ellos y los han denigrado intencionalmente para rechazarlos”.