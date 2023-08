Crimen de Mauricio Leal: abogada de Jhonier Leal lo dejó solo en la audiencia y piden investigarla

De interés: Jhonier Leal: Mauricio Leal y lo que dice la muerte de su hermano

Asimismo, hizo hincapié que desde hace varias semanas se había programado el juicio contra Jhonier Leal y que no es posible que pidan una reprogramación a última hora.

"La Fiscalía General de la Nación ha hecho comparecer a la totalidad de testigos para terminar el día 1 de septiembre con el medio de prueba que desfilará ante usted”, indicó.

Es por esto que se solicitó tomar las medidas necesarias para dar continuidad con la audiencia.

“Aquí lo único que se observa por parte de la profesional del Derecho es una maniobra dilatoria para no dejar continuar este juicio oral, tal como lo reclama la sociedad y como lo reclaman las víctimas, y ese es el compromiso que tiene la Fiscalía General de la Nación demostrar la responsabilidad del señor Jhonier Leal Hernández”, afirmó Mario Burgos.

Por su parte, el acusado indicó que no tenía conocimiento que su abogada había solicitado una reprogramación a la audiencia.

“Con todo respeto, no tengo nada que manifestar. Hasta ahora me vengo a dar cuenta que mi doctora estaba enferma. No he tenido comunicación con ella hace muchos días y deseándole a ella que de verdad se mejore y que podamos darle ligereza a estas audiencias”, indicó Jhonier Leal Hernández.