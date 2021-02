La Procuraduría General reveló el listado de los entes territoriales cuyos mandatarios podrían enfrentarse a investigaciones disciplinarias, por no enviar a tiempo la información sobre el aislamiento para la aplicación del Plan Nacional de Vacunación contra el coronavirus.

En esa larga lista de quienes enviaron y quienes no hay cuatro gobernaciones que, según la Procuraduría, no han dado a conocer la información o no han respondido. Se trata de la gobernaciones del Amazonas, Casanare, Chocó y Sucre.

“La Procuraduría General de la Nación anunció que investigará disciplinariamente a los alcaldes y gobernadores que no entreguen el día de hoy al Ministerio Público la información solicitada, para calcular el índice de preparación para el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19. El plazo máximo impostergable cobija a 230 alcaldes y 6 gobernadores que al día de ayer no habían presentado el reporte solicitado”, precisó la oficina de prensa del MInisterio Público.

Tras el anuncio de la Procuraduría, las investigaciones iniciarían contra Jesús Galindo gobernador del Amazonas; Salomón Sanabria gobernador del Casanare; Ariel Palacios gobernador del Chocó y Héctor Olimpo gobernador de Sucre.

En la extensa lista de la Procuraduría, también se advierte que por lo menos 142 alcaldes no han entregado esa información.

A través de la circular No. 01, la Procuraduria pidió “información cualitativa y cuantitativa de las acciones adelantadas para promover la actualización de información de contacto y condiciones de salud de la población afiliada, que permita identificar el número de registros actualizados con ocasión del inminente inicio de la primera fase de vacunación”.

También se ordenó que “las entidades responsables del aseguramiento de la atención en salud deberán presentar el censo de la población priorizada para la fase I del Plan Nacional de Vacunación contra Covid-19; y el censo y ubicación de la red de IPS (Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud) contratada y que cuentan con servicios de vacunación habilitados”.

Según la Procuraduría, esa información es para “garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid 19”.