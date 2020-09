Daniel Quintero le entregó a la Fiscalía el “documento oculto” sobre Hidroituango

El alcalde de Medellín Daniel, Quintero, compareció este miércoles ante la Fiscalía General de la Nación, en Bogotá, para entregar el informe de la reasegurada que advierte de una serie de irregularidades en la construcción de Hidroituango.

Este documento, según el alcalde Quintero, fue ocultado por interesados en que no se conociera la verdad y en que no se demandara a los contratistas y eventualmente en que no se alimentaran procesos en la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría sobre estas irregularidades.

"Voy a aprovechar de una vez para contar el modo de tiempo y lugar en el que apareció este documento, de modo que la Fiscalía pueda avanzar en las investigaciones que le correspondan para saber quiénes fueron los que escondieron estos documentos", dijo el mandatario de Medellín.

Quintero señaló a las puertas de la Fiscalía que "decidimos proteger el bolsillo de los ciudadanos y no el de los contratistas".

El mandatario regional, consideró que sin este documento era difícil interponer las demandas del caso que permitan recuperar 9.9 billones de pesos que son los recursos de todos los ciudadanos que pagan con sus servicios públicos.

"Es imposible creer que una información tan seria, tan crítica y que va a permitir recuperar billones de pesos, no la conociera la gerencia", dijo el mandatario local.

Aseguró que este es uno de los procesos legales más importantes o más grandes que hoy se están ejecutando en el mundo.

Sostuvo que quienes querían ocultar dicha información trataron de mentirosos a quienes manifestaron que había una irregularidad y usaron todo tipo de presiones para que no se pudiera avanzar, ya que dicha situación afectaba las pólizas.

El Alcalde de Medellín dijo finalmente que espera un pronto resultado del organismo investigador sobre el informe causa raíz y que espera que se jucidialicen a quienes intentaron ocultar los documentos.