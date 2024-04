Day Vásquez asegura que no ha sido notificada de la desvinculación del esquema de seguridad

En su cuenta de X, Daysuris Vásquez, testigo principal en el proceso adelantado a Nicolás Petro, hijo mayor del presidente de la República, dio a conocer que la Fiscalía no le ha entregado copia de la resolución de desvinculación del esquema de seguridad brindado por el ente acusador.

"Al momento de la notificación no me quisieron entregar copia de la resolución de desvinculación y posteriormente, mi defensor envío correo electrónico solicitando copia de la misma y hasta la fecha no le han contestado, violando de esa manera mi derecho a poder ejercer mi defensa", sostuvo.

Por su parte, Alait Freja, abogado de la barranquillera, afirmó que estudiarán los recursos que presentarán para obtener respuesta a la petición.

"Solicité que me enviaran copia de la resolución, mediante la cual se le quitó el servicio de protección de mi defendida, por lo tanto, no la he podido leer", señaló el defensor.

Una vez tenga la resolución, Freja podrá determinar las acciones a seguir para solicitar que le devuelvan la protección a su defendida.

Cabe recordar que, la Fiscalía le retiró dicho esquema de seguridad, ya que, al parecer, incumplió con algunos requisitos, al hacer movimientos sin la protección.

"Todo se debió al incumplimiento que ellos aducen, me comenta ella, que no fue ningún incumplimiento, sino que salió sin ese esquema, debido a diligencia súbitas que debía abordar y que no tenía la posibilidad de avisar con anticipación", explicó el jurista.

En este sentido, aseveró que la exesposa de Petro Burgos no salía con esta protección cuando requería hacer diligencias urgentes, ya que, para usarla, debía hacer una solicitud con un mínimo de tres horas de anticipación.

Vásquez teme por su seguridad, a pesar de que cuenta con el brindado por presidencia. Sin embargo, éste, señala el jurista, no es "tan robusto".

"De una u otra manera, ella siente mucha preocupación; también le preocupa que esta situación se presenta, casualmente, cuando hay un cambio de administración de la Fiscalía", aseguró.

Recientemente, el ente acusador citó a juicio a Vásquez, por la violación de datos personales a Laura Ojeda, actual pareja sentimental de Petro Burgos. Este delito no está incluido en el principio de oportunidad firmado entre ella y el ente acusador.

El llamado lo fijaron para el próximo 21 de mayo a las diez de la mañana en el Juzgado Quinto Penal de Conocimiento de Barranquilla.