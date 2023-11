Day Vásquez denuncia que continúan los seguimientos en su contra

Daysuris Vásquez, exesposa del exdiputado del Atlántico, Nicolás Petro, ha permanecida activa en su cuenta de X.

Recientemente, la barranquillera escribió en esta red social: "Hablan de perfilamiento, y era el primero que mandaba a personas para que me siguieran, me grabaran y sacaran información sobre mí. ¡Hay testigos, pruebas y cero dudas! Y aún lo siguen haciendo”, manifestó la mujer sin entregar más detalles.

Es de anotar que Vásquez, quien tiene un proceso por enriquecimiento ilícito y violación de datos personales, ha denunciado intimidaciones en contra de ella y su familia.

En marzo de este año, la expareja del hijo mayor del presidente de la República, en un trino, expresó: “Le solicito a la Fiscalía y a la Policía que por favor le brinden seguridad a mi familia, los están amenazando”.

Asimismo, el 27 de octubre hizo un llamado de alerta, y mostró preocupación por lo que considera actos de persecución.

“Hace días están pidiendo información de cuáles son los lugares que más frecuento, las vías por las que me movilizo, personas a las que visito, las personas que me visitan, ¿Qué Quieren? (..), Que no se les note el desespero”, indicó.

Vásquez estuvo en el ojo público, luego de acusar a su expareja de haber recibido dineros de exnarcotraficantes para la campaña de su padre, recursos que no habrían llegado a su destino.

A partir de allí, las autoridades iniciaron investigaciones y lo vincularon a un proceso por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La mujer, además de sus revelaciones, entregó chats que relacionarían al exdiputado con una aparente ilegalidad.

Sin embargo, a ella, también le abrieron proceso. Actualmente, continúa bajo libertad condicional en su apartamento ubicado en el norte de la ciudad y a la espera de un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación.