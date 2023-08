De Ferragamo a Mercedes Benz: las ostentosas compras de Nicolás Petro y Day Vásquez

"Como muy bien lo decía el señor Nicolás Fernando Petro Burgos: 'Anda, no joda, esa es la vida que a mí me gusta'. Un mundo de lujos y, a como dé lugar, tenía que conseguir el dinero, no solamente para él, sino de otra forma inyectar cifras para poder aportar a la campaña presidencial del hoy presidente, el doctor Gustavo Petro".

"Y esto lo dijo no la Fiscalía General de la Nación con simples especulaciones o todo lo que han ventilado los medios, [sino fue] corroborado por el mismo señor Nicolás Fernando Petro Burgos en diligencia de interrogatorio", explicó el fiscal.

Burgos Patiño también expuso una diapositiva que detalla los lujos: además de un inmueble en Tubará, Atlántico, y el negocio para la casa del condominio La Herradura, en Puerto Colombia, Nicolás y Day compraron cinco vehículos: dos Mercedes Benz, una camioneta Toyota RAV, un Mazda 6 y una camioneta Chevrolet Tahoe.

Asimismo, hay registros de compras en Hugo Boss, Carlos Nieto, Nike, entre otras marcas.