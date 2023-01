De nada vale endurecer penas si no hay acceso de mujeres a justicia: Sisma Mujer sobre feminicidios

Luego del más reciente caso de feminicidio ocurrido en la localidad de Suba, en Bogotá, en el que un hombre asesinó a su expareja sentimental, las organizaciones dedicadas a la defensa de la mujer, como Sisma Mujer, advirtieron sobre las dificultades que tienen las mujeres para acceder a la justicia, sobre todo en casos de violencia en su contra.

RCN Radio habló con Carolina Solano, subdirectora de justicia de Sisma Mujer, quién indicó que “el sistema colombiano cuenta aún con muchas falencias que hace que la respuesta a casos de feminicidio en el país, no sea la adecuada, el problema no radica únicamente en la instancia penal, sino desde los estereotipos de género que han permeado toda la institucionalidad y que generan barreras de acceso para las mujeres en las instancias de justicia”.

Lea además: Avanza la búsqueda de dos desaparecidos en playas de La Guajira

“Estas barreras se evidencian en hechos como las dificultades de una mujer para interponer una denuncia por hechos de violencia intrafamiliar, la constante de culpabilizar a las mujeres por las agresiones de sus parejas, pero también de la sociedad en general para que las mujeres perdonen a los agresores bajo la idea de qué son hechos aislados entre otras circunstancias”, manifestó.

De igual manera, sostuvo que “el endurecimiento de las penas no va a tener mayores efectos, en tanto no se atiendan las barreras estructurales de acceso a la justicia de las mujeres y las deficiencias en la investigación de esos hechos, aunque las mayores penas podrían sonar atractivas incluso pertinentes esto no va a implicar más condenas si no se resuelven las barreras estructurales".

“Esto implica principalmente que los operadores de justicia cuenten con un enfoque de género adecuado, con una formación que les permita atender en etapas tempranas riesgos a los que están expuestas las mujeres, pero también que puedan ver marcadores de género en los hechos, que consideren un delito como un feminicidio”, añadió.

Así mismo señaló que, “cuando una mujer es asesinada y se cataloga su hecho como un homicidio se desconocen los motivos que hay detrás de una violencia contra la mujer por el hecho de ser mujer".

Más información: Capturan a implicado en secuestros y asesinatos de miembros de la Fuerza Pública en el Meta

Entre tanto, cabe señalar que, según la Fundación Feminicidios Colombia, en el 2022 se registraron 251 feminicidios en el país.