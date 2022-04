“Debía auto incriminarme o mi vida corría peligro”: lo que dijo Jhonier Leal al retractarse

Un nuevo e inesperado giro, fue el que dio el caso del asesinato del famoso estilista Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández, luego de que el confeso asesino, Jhonier Leal, se retractara.

En medio de la audiencia de preacuerdo con la Fiscalía, Jhonier intervino por cerca de 12 minutos, en los que no solo se retractó de la confesión del doble crimen, sino que también aseguró que actuó bajo presión de la Fiscalía.

“Al estar más claro y consciente, puedo asegurar que he actuado bajo presión (…) Al punto de decirme que tengo que auto incriminarme o mi vida corría peligro”, dijo Leal, desde las celdas del Bunker de la Fiscalía, desde donde permanece hace tres meses.

El también estilista fue enfático en no aceptar los cargos de homicidio agravado (por el parentesco, por el estado de indefensión y sevicia) y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. "Definitivamente no acepto los cargos, no acepto nada (…) Soy inocente", aseguró.

“He servido a mis amigos, le he dado la mano a personas ajenas que lo han necesitado. Ahora le doy gracias a dios por este momento”, añadió Leal, al dirigirse a los presentes en la diligencia judicial.

"Espero un juicio justo y transparente, con igualdad de derechos, espero fiscales honestos e imparciales que no cedan a presiones para actuar por la opinión pública y mediática", concluyó.

Cabe recordar, que la Fiscalía cuenta con más de 200 pruebas con las que demostraría la culpabilidad de Jhonier Leal, en el doble homicidio.

Entre el material probatorio hay videos de cámaras de seguridad, rastros de sangre y elementos de aseo. La hipótesis de la Fiscalía, da cuenta de que este habría sido un crimen por intereses económicos.

Según el fiscal del caso, Jhonier Leal alteró la escena del crimen y trasladó el cadáver de Marleny Hernández, desde la habitación ubicada en el tercer piso de la vivienda, hasta la habitación de Mauricio Leal, en el segundo piso.

“Con sevicia atacas a tú hermano y decides hacer una modificación de la escena al trasladar desde su habitación el cuerpo de tú mamá a la habitación de tu hermano (…) Se encuentran manchas de sangre de la señora Marleny desde la escalera hasta la habitación de Mauricio (…) Y una toalla en la habitación de Jhonier con sangre que coincide con la de Marleny”, explicó el Fiscal.