"Decidí levantarme y no arrodillarme ante el verdugo": Nicolás Petro por juicio en su contra

Luego de que la Fiscalía General de la Nación radicara el escrito de acusación, ante los juzgados penales del circuito especializado de Barranquilla, en contra de Nicolás Petro, para que designe un juez que adelante el juicio en su contra, el exdiputado sostuvo en su cuenta de X que la Fiscalía de Barbosa no es de fiar.

"Hoy inicia la lucha de mi vida, sabía que la Fiscalía de Barbosa no era de fiar y hoy lo demostraron. Me han presionado hasta el límite con la única intención de convertirme en un arma contra mi padre. Decidí levantarme y no arrodillarme ante el verdugo", señaló el hijo mayor del presidente de la República, en su red social.

Por su parte, Estewing Arteaga, uno de sus abogados aseveró que, este tipo de procesos deben ser despolitizados.

"Debe haber una separación y por eso, somos creyentes fieles de la administración de justicia, y creemos firmemente en la independencia de los jueces y sabemos que no se van a dejar presionar ni por un show mediático ni presiones de carácter político", manifestó.

"Creemos que un juez de la República, en este caso va a ser de la ciudad de Barranquilla, va a ser independiente con criterio sabio, lo que en derecho corresponde", expresó el penalista.

Arteaga manifestó que están preparados para actuar cuando la justicia lo requiera. No obstante, indicó que, no han recibido una notificación oficial.

"Una comunicación que hayamos recibido, no. Me imagino que la que vendrá, será de parte del juzgado al que corresponda la acusación", manifestó.

Petro Burgos es investigado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, luego de que le abrieran investigación tras los señalamientos de su exesposa, Daysuris Vásquez, quien lo acusó de haber recibidos dineros ilegales para la campaña presidencial de Gustavo Petro, recursos que no habrían llegado a su destino.

La expareja sentimental del hijo mayor del presidente también tiene un proceso abierto por al parecer, incurrir en lavado de activos y violación de datos personales. Actualmente, tiene medida restrictiva de la libertad.