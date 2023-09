La procuradora general Margarita Cabello respondió a Samuel Santander Lopesierra, quien retó al Consejo Nacional Electoral (CNE) y aseguró que, pese a la decisión del tribunal de anular su candidatura, seguirá en campaña por la Alcaldía de Maicao (La Guajira).

Cabello aseguró que la decisión del CNE se ajusta al derecho Constitucional, pues desde 1991 la ley menciona que todo aquel que tenga una sanción o condena en Colombia o en el exterior, no puede ser candidato.

La funcionaria resaltó que esa determinación del tribunal electoral es una decisión que aplica la ley, por lo que recalcó que suspender esa campaña es una determinación que respeta la institucionalidad del país.

"Tengo entendido que también decidió, aplicando directamente y de manera objetiva la prueba y la norma, la sentencia más la norma que dice sanciones nacionales o sanciones internacionales. Creo que la decisión también se apega al respeto por la institucionalidad de nuestro país", sostuvo Cabello.

La revocatoria se debe al vínculo que tuvo Lopesierra con el narcotráfico, tras pagar una condena de 19 años de prisión en Estados Unidos, entre el 2002 y el 2019, y regresar a Colombia en el 2021.

Ante esta decisión de la Sala Plena, el ‘Hombre Marlboro’, se pronunció a través de su cuenta de Instagram, que seguirá adelante con su proyecto de Santa Lopesierra.

“Quiero manifestarles públicamente que esta decisión yo la voy a respetar, pero no me voy a someter, porque creo que tengo todo el derecho a trabajar por el pueblo, y esto no nos va a quebrantar a hacer algunas coaliciones, sino que vamos adelante. Nosotros seguimos adelante con nuestro proyecto”, aseguró Lopesierra.

En los videos publicados en sus redes sociales, asegura que presentará los recursos a los que tiene derecho, pero que se mantendrá en su carrera electoral sin importar la determinación del tribunal.