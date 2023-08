Defensa de alias Gordo Lindo asegura que la Fiscalía sí fue notificada de la libertad

La defensa del exjefe paramilitar Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias Gordo Lindo, aseguró que la Fiscalía sí fue notificada de la libertad del narcotraficante.

Así lo señaló su abogado, Hernando Nates, quien precisó que en un correo enviado el 30 de noviembre del 2022 y dirigido al juez segundo Especializado de Cali, quedó la notificación de la libertad de su cliente.

"Somos conscientes que dentro de esa actuación hay una medida de aseguramiento de detención preventiva, razón por la cual queremos ponernos a disposición de la justicia y de su señoría para lo que haya dispuesto. Entendemos que el señor Zuluaga Lindo fue beneficiado por la libertad dentro de un proceso y que por error del sistema judicial no se actualizó la información correspondiente a su situación jurídica", señalaba uno de los apartes del correo que fue enviado el año pasado.

El texto agrega que "pero no es intención del procesado sacar ventaja indebida de dicha situación, pues él ha cumplido en debida forma su medida de aseguramiento y ha sido resocializado por la justicia".

El abogado Hernando Nates explicó que Zuluaga Lindo salió de la cárcel de máxima seguridad La Picota de Bogotá a finales de noviembre de 2022, bajo todos los protocolos de ley.

"Me comentó que los trámites al interior de Inpec existieron en debida forma... Un abogado presentó un habeas corpus y en las indagación que se hizo el Inpec no tuvieron en cuenta el proceso penal que cursa en su despacho, porque él mismo no estaba en el sistema", precisa también el correo dirigido al juez segundo penal especializado de Cali.