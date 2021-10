Defensa de Armando Benedetti solicitará ante un juez que se revoque embargo de bienes

El abogado cuestionó que "no hay una demanda de extinción de dominio. ¿Por qué no no esperar si la misma Corte no ha tomado una decisión contra el senador Benedetti? ¿Por qué la Fiscalía General de la Nación no espera una demanda, ya que aquí no hay una urgencia de esconder unos bienes?".

Miguel Ángel del Río precisó que la señora Ruby Corredor, anterior propietaria del apartamento de Armando Benedetti ubicado en el norte de Bogotá, fue quien no pudo justificar los dineros con los se compró dicho bien. En ese sentido, explicó que el congresista hizo la compra a través de varios préstamos.

Concluyó que los otros dos bienes ubicados en los departamentos de Atlántico y Meta, también se compraron con préstamos obtenidos a través de entidades financieras.