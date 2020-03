“Reiteré que no tenía conocimiento, que nunca había visto a esas personas (en referencia a Arturo Char y Laureano Acuña) y que no sabía de ningún tipo de reunión, ni nada de esto”, precisó Merlano al ser preguntada sobre la “utilidad” de su declaración en esta investigación preliminar.

“No creo que pueda servir porque no tenía conocimiento de nada”, manifestó. La joven indicó que no cuenta con información que permita esclarecer estos hechos ante la Corte Suprema de Justicia puesto que ella no participó en la campaña política de su mamá ni tuvo conocimiento sobre su plan de fuga.

“Salgo tranquilo porque no es un proceso en mi contra, yo era testigo pero no tengo información que pueda ayudar a esclarecer nada”, precisó. En este sentido aseguró que nunca tuvo contacto directo o indirecto con Arturo Char puesto que solamente lo ha visto en televisión y vallas políticas.

Lea además: Capturan en Medellín a youtuber señalado de abuso sexual

El abogado de Aida Victoria Merlano, Guillermo Rodríguez, aseguró que la Corte Suprema le hizo un interrogatorio de 75 preguntas en relación con las irregularidades que se presentaron en la campaña de Aida Merlano y los hechos que rodearon su fuga el 1 de octubre de 2019.

Frente a esto, el abogado Darío Bazzani, quien defiende los intereses del senador Arturo Char, manifestó que no existen pruebas que permitan relacionar a su cliente con los hechos materia de investigación.

Considera que Aida Merlano mintió en sus declaraciones cuando vinculó a Arturo Char, y a otros integrantes del clan político, de haber tenido una participación directa en su fuga.

Lea también: A la Corte no han llegado pruebas contra Uribe de caso ‘Ñeñe’: Abogado

“El senador Arturo Char es totalmente ajeno a cualquier tipo de intervención tanto en delitos electorales como la fuga de Aida Merlano”, precisó el jurista. En este punto señaló que la declaración de la excongresista no cuenta con una base probatoria.

“Si, evidentemente mintió”, manifestó Bazzani al aclarar que ya cuentan con todas las pruebas para contrarrestar cada una de las declaraciones de Merlano. “Las pruebas arrojan por ahora la total inocencia de mi cliente”.

Por esto, se pedirá que se adelanten todos los trámites para que Aida Merlano declare en esta investigación preliminar para así tomar una decisión de fondo.