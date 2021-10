Defensa de Benedetti buscará tumbar embargo a apartamento del Senador

El senador Armando Benedetti y su abogado Miguel Ángel del Río calificaron de ilegal el embargo aplicado a algunos bienes del legislador y denunciaron que todo se trata de una persecución política que hay en su contra por haber llegado al Pacto Histórico.

Del Río afirmó que a raíz de esta situación, buscará la manera de tumbar la medida cautelar ordenada por la Fiscalía que aplica la extinción de dominio a un apartamento ubicado en el norte de Bogotá.

Lea también: Senador Benedetti confirma que aplicaron extinción de dominio a su apartamento

“Acudiremos a la figura de control de legalidad porque las medidas cautelares no tienen o no son susceptibles de recurso ni de apelación o de reposición. El control de legalidad es una figura donde acudimos a un juez de conocimiento, para que revoque la decisión de interponer una medida cautelar y que se siga el proceso natural. Que la Fiscalía interponga una demanda de extinción de dominio, pero no bajo el chantaje, la amenaza o el despropósito", indicó.

El jurista afirmó que todo esto viene orquestado desde la Corte Suprema de Justicia que adelanta una investigación en contra de Benedetti por enriquecimiento ilícito.

“Esto responde a una presión ejercida por parte de la Corte Suprema de Justicia, con una eventualidad: el fiscal del caso, el fiscal 13 del proceso, ni siquiera traía consigo una resolución motivada que pudiera soportar la medida cautelar de extinción de dominio. Es decir, esta es una decisión apresurada y que responde a una presión de otra índole”, añadió.

Insistió en que se trata de una decisión política que se toma en medio de la campaña electoral y cuando el senador estaba recorriendo el país junto al precandidato presidencial Gustavo Petro.

"Esta decisión de la Fiscalía no acude sino a una necesidad de un daño político. Este es un fenómeno netamente político porque, repito, desde que el senador Armando Benedetti decidió llegar al Pacto Histórico y acudir al petrismo como fuente o como solidaridad ideológica, han empezado una suerte de persecuciones y esta es una de ellas”, manifestó.

Consulte aquí: Apartamento de Benedetti habría sido adquirido con maniobras fraudulentas: Fiscalía

Y añadió: “No han podido establecer en el proceso ante la Corte Suprema ninguna particularidad en su contra, pero sí, entonces, acuden a través de la Fiscalía General de la Nación a una figura jurídica que aquí es abusiva y temeraria”.

Según información dada por la Fiscalía General de la Nación, el apartamento del senador Benedetti habría sido adquirido a través de maniobras fraudulentas.