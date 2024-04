Defensa de Day Vásquez estudia recursos para pedir de nuevo el esquema de seguridad

Alait Freja, abogado de Daysuris Vásquez, afirmó que realizarán todas las gestiones para determinar si presentan los recursos y solicitar que le devuelvan la protección a su representada, al considerar que la necesita.

"Sí existe la necesidad porque ella es una testigo importante en el proceso conocido. Todo se debió al incumplimiento que ellos aducen, me comenta ella, que no fue ningún incumplimiento, sino que salió sin ese esquema, debido a diligencia súbitas que debía abordar y que no tenía la posibilidad de avisar con anticipación", sostuvo.

Freja explicó que su defendida no salía con ese esquema cuando requería hacer diligencias urgentes, ya que, para usarlo, debía hacer una solicitud con un mínimo de tres horas de anticipación.

Vásquez, quien es considerada testigo clave en el caso adelantado a su exesposo Nicolás Petro, exdiputado del Atlántico e hijo mayor del presidente de la República, teme por su seguridad, a pesar de que cuenta con el brindado por presidencia. Sin embargo, éste, señala el jurista, "no es tan robusto".

"De una u otra manera, ella siente mucha preocupación; también le preocupa que esta situación se presenta, casualmente, cuando hay un cambio de administración de la Fiscalía", aseguró.

El defensor no descarta que haya algo extraño con el esquema de seguridad. "Queremos mirar porque se da coyunturalmente frente a esta situación, que es casual".

Recientemente, el ente acusador citó a juicio a Vásquez por la violación de datos personales a Laura Ojeda, actual pareja sentimental de Petro Burgos. Este delito no está incluido en el principio de oportunidad firmado entre ella y el ente acusador.

El llamado lo fijaron para el próximo 21 de mayo a las 10 de la mañana en el Juzgado Quinto Penal de Conocimiento de Barranquilla.

En cuanto al exdiputado, hace unos días, la Corte Suprema de Justicia rechazó la solicitud de la defensa de Petro Burgos, quien pidió anular el proceso en su contra.