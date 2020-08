Defensa de Diego Cadena califica de "pobre" la investigación de la Fiscalía

El abogado Iván Cancino, defensor de Diego Cadena, calificó como pobre e insuficiente la investigación que adelanta la Fiscalía General en contra de su cliente por su presunta participación en la presión a manipulación de testigos para favorecer al senador Álvaro Uribe Vélez.

Señaló que no existen pruebas para considerar que existe una inferencia razonable de autoría o de participación en el supuesto ofrecimiento de sobornos a los exparamilitares Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve para que cambiaran su declaración en hechos registrados entre julio de 2017 y agosto de 2018.

En la imputación de cargos, el ente investigador presentó 32 gigas de información que recopilan el material probatorio recolectada desde el año 2017 y que demuestran que, pese a que hubo visitas de los dos abogados a los centros de reclusión donde se encuentran los exparamilitares involucrados, no quedaron registraron los ingresos.

Sin embargo, para el abogado Cancino, entre las evidencias presentadas, algunas tenían carácter reservado porque provenían desde la Corte Suprema de Justicia y no fueron avaladas por un juez de control de garantías.

En este sentido señaló que no existen las condiciones necesarias para realizar una imputación de cargos y además, anunció que solicitará que algunas de las interceptaciones que tiene la Fiscalía no sean tenidas en cuenta, puesto que Cadena sí era el defensor de Uribe Vélez.

"Está haciendo carrera que la Fiscalía imputa para investigar. Algunos de los elementos que presenta la Fiscalía son del último mes, cuando había anunciado la imputación desde hace seis meses. Si así es tan floja, no me quiero imaginar cómo habría sido antes", dijo Cancino.

También dijo que la carta del exparamilitar Carlos Enrique Vélez, también conocido como ‘Víctor’ de julio de 2017 que dijo tener la Fiscalía sobre lo sucedido con los sobornos, no fue presentada, por lo que considera que no existe.

Aseguró que tanto alias ‘Víctor’ como su familia se dedicaron a extorsionar a Cadena y al abogado Juan José Salazar Cruz, y que incluso llegaron hasta las amenazas.

Sostuvo que los testigos utilizados por la Fiscalía mienten y, además, incurren en constantes contradicciones que han demostrado sus intenciones.

“Por ningún lado a una persona que le ofrecen supuestamente 200 millones de pesos hace un reclamo de los pagos, en ningún momento le informa es que ya me pagó siete, me debe ciento noventa y pico o ya le mando a mi prima para que recoja en el parque tal (…) no hay un solo elemento de relación entre sobornado y sobornador ¿por qué? Porque sencillamente no existió ese ofrecimiento de dinero”, dijo.

En ese sentido señaló que las pruebas que presentó la Fiscalía son falsas. “La Fiscalía debe verificar y no solamente venir a imputar con dichos flojos, amañados y prácticamente inventados de una familia que se ha dedicado a engañar y mentir a la administración de justicia”.

Teniendo en cuenta los cuestionamientos que hizo Cancino, además de las grabaciones que presentó como parte del material probatorio recaudado por la defensa en una acción articulada con el abogado de Salazar Cruz, le pidió al juez 35 de control de garantías de Bogotá que deje en libertad a su defendido por considerar que es inocente y no un criminal como lo presentó la Fiscalía.

El próximo jueves 6 de agosto, el juez anunciará si acoge la solicitud de la Fiscalía de imponer una medida de aseguramiento con detención domiciliaria contra los abogados o si por el contrario, los deja defenderse en libertad.