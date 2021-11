RCN Radio conoció en primicia que la defensa del exsecretario de Salud de Bogotá, Héctor Zambrano Rodríguez, estudia demandar al Estado por los daños y perjuicios que le ocasionó a su cliente, el haber permanecido privado de la libertad durante 13 meses, por un error de notificación.

Según explicó el abogado Gustavo Sierra Prieto a su defendido le vulneraron durante un año y un mes el derecho fundamental a la libertad al no haberlo notificado del fallo de libertad condicional que fue expedido el 30 de septiembre de 2020.

El jurista, detalló que el juzgado 26 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá negó la libertad condicional de Zambrano el 6 de julio de 2020, por lo que inmediatamente se interpuso el recurso de apelación que fue trasladado al juzgado 16 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá el 9 de julio del mismo año.

"Esta apelación se resolvió el 30 de septiembre de 2020 pero no me notifica a mi como defensa", señaló Sierra Prieto quien dijo que varias veces pidió a los juzgados (16 del Circuito y 26 de ejecución de penas y medidas), que le informaran que había ocurrido con la apelación sin embargo, "trascurrieron 13 meses en los que no hubo notificación ni por correo electrónico, ni tampoco vía telefónica".

Explicó además que se enteró de la decisión al desplazarse al Centro de Servicios Judiciales del Complejo Judicial de Paloquemao y al consultar el expediente al que no tuvo acceso durante más de un año, por las restricciones derivadas de la pandemia del coronavirus.

"La semana pasada que fue el momento en el que me enteré, solicité inmediatamente un hábeas corpus manifestando que mi defendido Héctor Zambrano Rodríguez, estuvo detenido ilegalmente durante 13 meses", dijo el abogado.

Luego de 36 horas el juzgado 28 civil del circuito de Bogotá ordenó la libertad inmediata de su cliente.

Detalló en RCN Radio que a su cliente le vulneraron los derechos fundamentales de la libertad y el debido proceso, que están protegidos internacionalmente.

También señaló que se está definiendo si se interpone una demanda contra el Estado.

"Desde el punto de vista legal existe la acción de reparación directa vía administrativa, es decir demandando al Estado por las fallas administrativas, eso lo hablé con él de manera preliminar (...)", dijo en RCN Radio.

En el fallo del hábeas corpus el juzgado 28 civil del Circuito de Bogotá ordenó que la Comisión de Disciplina Judicial y la Fiscalía General de la Nación investiguen a los juzgados 16 Penal del Circuito de Conocimiento y al 26 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, por los errores que hubo en la notificación y que impidieron que se hiciera efectiva la libertad condicional.

"Da tristeza que pasen estas cosas que una persona esté privada de la libertad durante 13 meses por un error de la administración de justicia, a nosotros los abogados penalistas esto nos duele muchísimo ¿por qué no notifican una decisión que es tan importante que se refiere a la libertad que es el segundo derecho más importante en el mundo después de la vida? (...)".

"Cómo ciudadano y abogado me da tristeza que en el 2021 se estén cometiendo esos errores, por parte de la administración de Justicia", concluyó.