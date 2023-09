Defensa de Nicolás Petro afirma que la Fiscalía está actuando de forma "desesperada"

"Esto carece de cualquier validez en el proceso penal, esto no lo pueden hacer, no lo pueden sacar dentro del proceso; como ya no les sirve, lo publican de esa manera y no nos van a decir que esto se lo encontró un funcionario de la Fiscalía y decide sacar a la luz. Eso estaba en poder del señor fiscal que dirige del caso, y ellos son los que de manera adrede, voluntaria, deciden filtrarlo, así que estamos frente a una conducta mal intencionada, que muestra que estuvieran actuando con miedo de que el proceso se les va a caer", arremetió el penalista.