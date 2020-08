Defensa de Uribe formalizó solicitud para que el proceso pase a la justicia ordinaria

El abogado Jaime Granados ya había revelado que, tras la denuncia del Álvaro Uribe al Senado de la República, se pediría el traslado del proceso a la justicia ordinaria.

Lea también: Corte negó primeras 177 tutelas que buscaban libertad de Álvaro Uribe

Pues bien, ya se conoció la carta de Granados al magistrado de la Corte Suprema César Augusto Reyes en la que expone sus argumentos para la solicitud. Principalmente, el abogado se refiere a que Uribe ya no es congresista, de modo el alto tribunal ya no tendría la competencia para procesarlo. Además, dice "que los delitos por las cuales se adelanta la presente actuación no son de aquellos que se denominan como 'propios', sino que son comunes", y que estos no tienen relación son labor como senador.

Noticia en desarrollo...