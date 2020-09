Defensa de Uribe no ha sido notificada sobre el traslado del proceso a la Fiscalía

Varios medios de comunicación han especulado sobre una supuesta de la decisión de la Sala de enviar el expediente a la Fiscalía. Sin embargo, la Corte no ha confirmado esa información y tampoco ha notificado a ningún abogado respecto al tema.

“La señora secretaria me ha dicho que no ha bajado ninguna decisión y cualquier otra cosa es una especulación. Debemos trabajar sobre hechos ciertos y no especulaciones” dijo Granados.

Álvaro Uribe es investigado por presunta manipulación de testigos relacionada a los delitos de fraude procesal y soborno.