La Superintendencia de Sociedades informó que dejó en firme el sometimiento al máximo grado de supervisión denominado 'control', a tres de las cuatro personas jurídicas que integran la Unión Temporal Centros Poblados.

Dichas sociedades son ICM Ingenieros S.A.S., Intec de la Costa S.A.S. y Omega Buildings Constructora S.A.S. La cuarta persona jurídica, es una fundación no sujeta a supervisión de esa entidad.

Al respecto, el superintendente de Sociedades encargado, Andrés Barreto, mencionó que “el pasado 21 de octubre, el organismo de control sometió a control a las sociedades. Sin embargo, la decisión de la superintendencia era susceptible de los recursos de reposición y de apelación, que de interponerse, por Ley se concederían en el efecto suspensivo, por lo que hasta que no se confirme la decisión no surte efectos. Y dichas sociedades no interpusieron recursos ante la decisión”.

Barreto agregó que “las sociedades son sometidas al grado de supervisión denominado 'control', teniendo en cuenta que presentan situaciones críticas de orden jurídico, económico, contable y administrativo”.

Cabe recordar que el 'control' es el máximo grado de supervisión que ejerce la Superintendencia de Sociedades sobre las sociedades comerciales no vigiladas por otras superintendencias, para ordenar los correctivos necesarios para subsanar situaciones críticas de orden jurídico, contable, económico o administrativo.

Con el grado de supervisión denominado 'Control', la Superintendencia de Sociedades queda facultada para: