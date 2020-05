Dejusticia demanda el sistema tributario del país ante la Corte Constitucional

La Corte Constitucional recibió una demanda contra todo el sistema tributario del país que presentó la organización Dejusticia por considerarlo desigual e inequitativo frente a la crisis generada por la pandemia de coronavirus.

Dejusticia dice que, aunque se ha intentado eliminar la brecha económica que existe, esa labor ha sido difícil sobre todo en época de la COVID-19, cuando los recursos del Estado se han disminuido.

“Le solicitamos a la Corte Constitucional que declare la inconstitucionalidad del Estatuto Tributario, y por ende de todo el sistema tributario, por no cumplir con los principios constitucionales que aseguran que este redistribuya el ingreso, sea equitativo y sea eficiente a la hora de recaudar”, señala la organización.

Lea aquí: Pago de prima y todo lo que debe saber sobre el auxilio del Gobierno y los plazos

Indica que el actual sistema no cumple con principios de justicia tributaria, no disminuye la desigualdad de ingresos, no es equitativo y no es eficiente.

La organización explica en la demanda, que las personas que tienen más ingresos “pagan en impuestos una proporción menor de sus ingresos que el resto de la población colombiana”.

Afirma no se cumple que los contribuyentes con la misma capacidad de pago paguen lo mismo en impuestos, dado a que en el país se “grava de manera diferenciada a personas naturales con las mismas características y nivel de ingresos, y a empresas con la misma actividad económica y tamaño similar”.

Lea también: "El éxito de esta etapa contra el coronavirus es el autocuidado": médico de la OMS

Además, señala el organismo que en época de pandemia el país se ve obligado a tener un sistema tributario progresivo, equitativo y eficiente

En la demanda Dejusticia pide a la Corte que, al tomar decisión, le dé un plazo al Gobierno y al Congreso de la República para plantear y expedir un nuevo estatuto tributario, enfocándolo al manejo económico de la crisis generada por la pandemia.

“Producto del sistema tributario actual, el país tiene muy pocos recursos públicos disponibles para poder implementar políticas acordes a las necesidades de la emergencia generada por la COVID-19”, señala.

La organización Dejusticia apunta que crear un nuevo sistema tributario, “evitaría que la crisis incremente la desigualdad y la pobreza".