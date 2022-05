Demanda contra el Registrador: Citan a declarar a Uribe, Pastrana y a candidatos presidenciales

Según el jurista, la demanda se presentó ante las irregularidades denunciadas en las pasadas elecciones del Congreso de la República, alegando que para este caso, la protección del derecho colectivo a la moralidad administrativa fue vulnerada por la falta de transparencia en la contienda electoral realizada el 13 de marzo pasado, durante los comicios al Senado de la República, a la Cámara de Representantes y consultas internas de los partidos políticos para escoger candidatos únicos a las elecciones de Presidencia de la República.

De acuerdo con el demandante, los resultados de las pasadas elecciones hasta la fecha no han sido oportunos ni confiables y no se contribuyó por parte del registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad.

El magistrado del Tribunal de Cundinamarca también ordenó escuchar como testigo a Sergio Alzate, abogado y fundador de la iniciativa Colombia Transparente, que logró recolectar 634 archivos de pruebas, con las cuales se detectaron 849 fallas en las pasadas elecciones del Congreso.

Además, decretó varias pruebas documentales solicitadas por el registrador Alexander Vega, consistentes en cuatro carpetas comprimidas que refiere a una adición de auditoría internacional CNE, acta de comisión de seguimiento y garantías electorales, certificación del censo electoral y diferencia preconteo escrutinio del 4 de abril e informe sobre elecciones del Congreso.

Otro de los documentos avalados previa solicitud del registrador son el memorando de entendimiento de cooperación internacional suscrito entre la organización electoral y transparencia electoral, entre otros.

Además, aceptó recibir como prueba varios audios que fueron revelados por RCN Mundo en torno a estos hechos denunciados.

Indra

A su turno, el abogado Jorge Sánchez, apoderado de la multinacional española Indra Sistemas SA e Indra Colombia SAS, negó que alguno de los funcionarios de esa compañía, cuyo software fue utilizado en las elecciones del Congreso, se haya reunido con el candidato presidencial Gustavo Petro.

"Al señor expresidente dice haberle llamado la atención que uno de los candidatos, se consigna en la entrevista, el señor Gustavo Petro se hubiera reunido en una agenda casi secreta con el presidente de Indra", dijo.

El abogado Sánchez agregó que "Indra ha explicado que una reunión tal no ha tenido lugar, que el candidato Petro no se ha reunido con el presidente de Indra, mucho menos en una reunión privada, no es cierta esa afirmación (...) Indra no ha aceptado que la reunión hubiera ocurrido, hubiera estado agendada o que se hubiera sustituido con una reunión con otros funcionarios de la empresa".

Todas estas pruebas fueron decretadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, luego de que fracasara un acuerdo de conciliación entre el registrador nacional, Alexander Vega, y el autor de la demanda, Germán Calderón España.