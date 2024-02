Denuncian a fiscal Mancera y a exfiscal Barbosa por presunto encubrimiento a alias ‘Pacho Malo’  

Pizarro también le solicitó a la Comisión de Investigación y Acusación que se desarchiven todos los procesos que la Fiscalía, cuando estuvo en cabeza de Francisco Barbosa, haya desestimado contra Martha Mancera teniendo el cuenta que existen “hechos nuevos” como la captura de alias ‘Pacho Malo’.

Finalmente, la congresista se refirió a la elección de la próxima fiscal general de la Nación en la Corte Suprema de Justicia.

“Espero que no nos mantengan en una interinidad indeseable que no nos brinde tranquilidad, no a nosotros como sector político, sino como sociedad colombiana y que en lo posible tengamos una fiscal ejerciendo con autonomía e independencia la justicia para romper los altos índices de impunidad que hoy ensombrecen a la Fiscalía”, dijo.