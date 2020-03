Denuncian al senador Álvaro Uribe por presuntos delitos electorales

El periodista Gonzalo Guillén y el abogado Daniel Emilio Mendoza radicaron ante la Corte Suprema de Justicia una denuncia penal en contra del senador Álvaro Uribe Vélez por presuntos delitos electorales.

En la acción judicial se le pide a la Sala de Instrucción investigar a Uribe por los presuntos delitos de corrupción al sufragante y financiación de campañas electorales.

Aunque no se conoce completamente el texto de la denuncia, puesto que es un documento reservado por parte de la Sala de Instrucción, tendría que ver con las interceptaciones que se hizo la Fiscalía al ganadero José Guillermo Hernández Aponte, mejor conocido como el ‘Ñeñe Hernández’.

Dichas interceptaciones salieron a la luz en una investigación que se adelanta por el homicidio de Óscar Eduardo Rodríguez Pomar, hijo de un empresario barranquillero.

1/3 Ñeñe Hernández: Temas de plata ni con Ñeñe, con nadie;

lo mío todo declarado y lo del Pte Duque lo manejó Luigi con todo rigor; — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) March 4, 2020

Los audios telefónicos revelarían que, supuestamente, el senador Uribe habría dado la orden para una posible compra de votos en el departamento de La Guajira para beneficiar a Iván Duque en la segunda vuelta presidencial en junio de 2018.

El expresidente ha respondido en tres trinos a las interceptaciones: “Ñeñe Hernández: Temas de plata ni con Ñeñe, con nadie; lo mío todo declarado y lo del Pte Duque lo manejó Luigi con todo rigor”.

En otros dos trinos Uribe señala: “Ñeñe Hernández: No fui amigo ni conocido de él; es posible que hubiera asistido a alguna reunión política; son todavía muchos los que se toman fotos conmigo. Cuando lo asesinaron los directivos del César me pidieron una mención de duelo. Saqué un tuit” (…) “Ñeñe Hernández: de documentos que me entregaron puro cuento"

Ñeñe Hernández’, quien fue asesinado en Brasil en medio de un robo, aparece en varias fotografías de diciembre de 2017 y agosto de 2018 con el presidente Duque e incluso fue uno de los invitados a su posesión el 7 de agosto de 2018.