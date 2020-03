Denuncian ante la Fiscalía caso de aborto de mujer con siete meses de embarazo

Asimismo, la denuncia fue extendida en contra del grupo de médicos que estuvieron al frente de esta práctica quirúrgica.

En su oportunidad, en una entrevista, la joven, días antes de practicarse el aborto, explicó las razones de su decisión.

“Estoy en la clínica porque psicológicamente yo no me encuentro bien. Todo lo que ha pasado me ha traído problemas psicológicos a mí. Lo único que quiero es que esta pesadilla no esté pasando”, aseguró Palta.

Sobre el progenitor, la joven indico: “él quiere hacerme quedar a mi como la mala, él no cuenta las cosas como son, él y la familia lo único que han hecho es presionarme en que yo tengo que tenerle el hijo, pero no se ponen en mis zapatos a ver yo cómo estoy, desde que estoy acá, por parte de él solo he recibido amenazas tanto para mí como a mi mamá”.

En la entrevista del 17 de enero, la joven manifestó haber estado con psicología y trabajo social, “los cuales avalaron el procedimiento, porque yo no me encuentro preparada para seguir con el embarazo. Si ellos avalan es porque la ley me cubre y estoy dentro de las condiciones para hacer este proceso”.

“No me siento capaz de tener este bebé, por más que he tenido terapias no me siento bien”, agregó la mujer, que finalmente abortó a los siete meses de gestación.

Entre tanto, Profamilia, la entidad que emitió el concepto y avaló una de las causales para practicar el aborto en este caso, promovió el respeto y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en Colombia e hizo un llamado a “que se respete y se le garantice el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo sin que sean sometidas a la difamación”, sin embargo, surge la duda de quién defiende los derechos del nonato.