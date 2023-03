Denuncian penalmente al ministro de Defensa por secuestro de policías en Caquetá

Ante la Fiscalía General de la Nación fue presentada una denuncia penal en contra de los ministros de Defensa, Iván Velásquez y el Director de la Policía, general Henry Sanabria, por los hechos ocurridos en Caquetá en donde un uniformado murió y otros 78 policías fueron secuestrados y agredidos por la Guardia Campesina de la región.

La acción judicial fue instaurada por el representante del Centro Democrático Óscar Villamizar, quien consideró que estos funcionarios pudieron haber cometido varias faltas por no intervenir a tiempo en esta situación y evitar esos hechos de violencia.

Según Villamizar, la denuncia es “por la presunta comisión de los delitos de prevaricato por omisión, omisión de socorro, omisión de apoyo, homicidio agravado en modalidad de comisión por omisión, secuestro extorsivo agravado en modalidad de comisión por omisión, así como otras conductas punibles que se puedan derivar de los hechos ocasionados en San Vicente del Caguán y la falta de operatividad que ha tenido la Policía en los últimos meses”.

“Ellos tienen que cumplir unas funciones constitucionales que hoy vemos que no se están cumpliendo. La omisión de esas funciones es lo que genera la posible comisión de estos delitos”, agregó el político.

Adicionalmente, el congresista uribista advirtió que es muy grave lo que está sucediendo con el Clan del Golfo, cuyo accionar delictivo está afectando a la población de todo el país.

“La falta de operaciones en contra del Clan del Golfo están afectando la seguridad de Colombia; una falta de operaciones que se basó en un decreto que dijo el director de la Policía que existía y que hoy ya no existe. Con derecho de petición en la mano, hemos solicitado el decreto en el que se dice que no debe haber operaciones en contra del Clan del Golfo y no nos han entregado ese decreto, nos responden que no existe”, dijo.

En el Congreso de la República también se está preparando un debate de control político para que el ministro de Defensa y el director de la Policía entreguen explicaciones sobre las actuaciones del Gobierno y las autoridades durante el conflicto que se presentó en San Vicente del Caguán, con la retención de los uniformados por parte de los campesinos de la zona.