Continúan apareciendo diferentes pruebas y testimonios en contra de Daysuris Vásquez que darían cuenta que la hoy testigo clave de la Fiscalía en el caso de enriquecimiento ilícito de Nicolás Petro, se habría quedado con más de 400 millones de pesos, dinero obtenido al parecer ilegalmente, además de un vehículo de marca Mercedes Benz.

En la declaración de Blanca Isabel Gutiérrez Zuleta, quien aparece como propietaria del Mercedes, ella asegura que fue amenazada por el investigador de la Fiscalía, Víctor Forero, por no querer realizar el traspaso del vehículo a Day Vásquez.

La testigo pidió por escrito una constancia donde se reflejara que fue la Fiscalía la que le solicitó traspasar el Mercedes Benz a nombre de Day, a través de su abogado Alait Freja y así no tendría problemas jurídicos más adelante.

Le puede interesar: Caso Odebrecht: Defensa de Zuluaga y Procuraduría solicitaron que la jueza se declare incompetente

Según Gutiérrez, la Fiscalía le dijo que de no realizar el traspaso sería vinculada a la investigación por el delito de lavado de activos.

"Yo no me estoy oponiendo a eso. Estoy solicitando una solicitud de manera escrita, que a mí me queda más adelante una evidencia. Que diga que la Fiscalía de este momento me solicitaron el carro, me pidieron este procedimiento, aquí está. Esta es mi constancia de que yo lo hice. Mientras tanto, si esto no se hace, ¿qué me queda a mí de constancia? Un video. Este video es acceso de ustedes, no es acceso mío", dijo Blanca.

En audiencias concentradas, el fiscal del caso, Mario Burgos, argumentó que los implicados habrían buscado de terceros para asignar propiedades. Uno de ellos, fue el de dicho vehículo, del cual se decidió no poner a nombre ni del padre ni la hermana de Day, por lo que se dispuso de Blanca Isabel Gutiérrez Zuleta, para que supuestamente fuera la propietaria real.

Le puede interesar: Fiscalía y Gobierno en nueva disputa por casos de presunta corrupción en la Costa Caribe

Cabe destacar que con la declaración del dueño de la mansión de La Herradura, la cual los investigados pretendía comprar, se conoció que Day Vásquez se quedó con más de 400 millones de pesos, dinero que se habría obtenido de manera ilegal y con el cual se iba a adquirir .

El dueño de la mansión, detalló cómo se realizó la devolución del dinero porque se cayó el negocio y mencionó cómo la plata retornó a manos de Day y su familia.