Desde el 1 de julio se retomarán términos y se normalizarán juzgados en el país

El Consejo Superior de la Judicatura presentó su plan de normalización de labores en donde se anuncia que desde el primero de julio, se retomarán los términos y demás trámites ante instancias judiciales pero implementando normas de bioseguridad.

Según el comunicado, la suspensión de términos que rige actualmente se extenderá desde el 9 y el 30 de junio pero con algunas excepciones.

“En material penal, las audiencias de imputación cuando no se solicita la medida de aseguramiento de detención preventiva, las concentradas de formulación de imputación y de petición de medida de aseguramiento no privativa de la libertad...”, dice el texto.

“En materia de familia, las sentencias en los procesos contenciosos en los que el demandado esté representado por curador y no haya pruebas pendientes por practicar”, agrega.

En torno a esta situación, resalta el documento que hasta el primero de julio la prioridad será que los empleados de la rama judicial laboren desde su casa.

Desde el 17 de junio los servidores públicos podrán ir a las sedes judiciales pero sin atención al público y el tope de ocupación será de un máximo del 20% de capacidad y con las medidas de bioseguridad y distanciamiento.

En cada sede habrá vigías de salud, quienes se encargarán de vigilar que se respeten las normas de bioseguridad tanto en el ingreso como en el interior de las entidades.

Por lo anterior, no se permitirá el ingreso de personas con fiebre, síntomas respiratorios y el uso del tapabocas será obligatorio. Además, no se podrán hacer reuniones y los ascensores no podrán ser usados.

Consulte el comunicado: